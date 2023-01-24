В Калуге за 1,4 миллиона рублей пытались подкупить директора «Калугаблагоустройство»

В Калуге представителя коммерческой организации обвиняют в попытке дать взятку директору «Калугаблагоустройство». Во вторник, 24 января, прокуратура Калужской области сообщила о направлении уголовного дела в суд.

По версии следствия, 1,4 миллиона рублей предназначались для положительного решения вопроса о заключении мирового соглашения по муниципальным контрактам в сфере благоустройства дворов Калуги.

- Несмотря на предпринятые попытки конспирации, общение шепотом и жестами, обвиняемому не удалось уйти от ответственности, - подчеркнули в прокуратуре.

Директор «Калугаблагоустройство» взятку не взял, поэтому к нему у следствия нет претензий.

А вот представителю подрядчика грозит до 12 лет колонии со штрафом до 98 миллионов рублей.

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