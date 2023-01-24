В Калуге ревнивый муж угрожал убить жену

Жителю Калуги грозит до двух лет лишения свободы за угрозы убийством, которые он высказывал своей жене. О возбуждении уголовного дела во вторник, 24 января, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Супруги поссорились, потому что калужанин подозревал измену жены. Она ушла в комнату полежать. Тогда ревнивец ворвался в комнату и начал тащить жену за кофту по квартире. На шее у женщины остались следы удушения.

Вырвавшись, женщина заперлась в комнате и связалась с родственниками, которые вызвали полицию.

Сейчас предполагаемый виновник находится под подпиской о невыезде. Ведется расследование.

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