В Калужской области вынесен приговор мужчине, ударившему пенсионерку бутылкой по голове

32-летнего жителя Мосальского района признали виновным в разбое и на три с половиной года отправили в колонию общего режима. Об этом в понедельник, 23 января, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Преступление произошло в октябре прошлого года в Мосальске.

Мужчина в подъезде многоэтажки ударил 82-летнюю женщину бутылкой по голове, забрал ее вещи и убежал.

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