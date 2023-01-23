Житель Калужской области взял кредиты и вложил в фальшивую биржу 800 тысяч рублей

В Калужской области житель Дзержинского района стал жертвой мошенников, когда решил заработать на покупке и продаже акций. В понедельник, 23 января, управление МВД по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела.

С менеджерами фальшивой биржи мужчина общался по телефону. Сначала он вложил 12 тысяч рублей и увидел прибыль в личном кабинете на сайте.

Преступники убедили его взять кредиты в банках и перевести все на счет биржи.

В итоге прибыль на сайте отображалась, но вывести деньги калужанин не смог.

В общей сложности он потерял около 800 тысяч рублей.

Ведется расследование уголовного дела.

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