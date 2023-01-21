В Калуге мужчина ограбил квартиру, в которой спал хозяин

В Калуге 34-летнего мужчину подозревают в грабеже. О возбуждении уголовного дела 20 января сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Предполагаемому виновнику позвонила знакомая, которой нужна была помощь – к ней приставал другой мужчина.

Калужанин приехал к ним в квартиру и начал общаться с тем самым мужчиной. В процессе хозяин квартиры, будучи пьяным, заснул.

Визитер решил воспользоваться ситуацией и вынес из квартиры акустическую систему, комплектующие от компьютера, телевизоры и два мобильных телефона, а также одежду.

Часть чужих вещей он на такси сразу же отвез в скупку.

За подобные действия калужанину грозит до четырех лет лишения свободы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.