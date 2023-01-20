В Калуге 23-летний мужчина сдал машину друга на металлолом

23-летнего жителя Калуги подозревают в краже. В пятницу, 20 января, управление МВД по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела.

Молодой человек взялся ремонтировать старый автомобиль своего друга. Но когда с деньгами стало туго, он вывез машину из гаража и сдал на металлолом.

Ущерб оценили в 65 тысяч рублей. Деньги калужанин уже успел потратить.

За кражу ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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