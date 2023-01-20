В Калужской области мужчине вынесли приговор за 19 краж

В Износковском районе 48-летнего жителя поселка Мятлево признали виновным в серии краж. Мужчину приговорили к шести годам колонии общего режима, сообщили в пятницу, 20 января, в прокуратуре Калужской области.

Вор действовал в родном поселке с июля 2021 года по январь 2022-го.

В 17 случаях мужчина украл из жилых домов вещи, еще в двух – охотничье ружье и боеприпасы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.