Житель Калужской области устроил стрельбу в новогоднюю ночь

В Кирове Калужской области возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, который устроил стрельбу из пневматического пистолета в новогоднюю ночь. Об этом в пятницу, 20 января, рассказало региональное управление МВД.

Мужчина пришел к бывшей жене, чтобы поздравить своего ребенка. В этот момент там находилась еще семья ее знакомых. Предполагаемому виновнику они не понравились, и он ушел.

Через некоторое время он вернулся и начал требовать, чтобы бывшая супруга вышла на улицу. За женщину заступился один из гостей. Тогда 29-летний мужчина из пневматического пистолета выстрелил ему в голову и шею.

Пострадавший отделался легкими травмами, но подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

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