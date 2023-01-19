Повалил и начал душить: житель Калужской области угрожал убить свою подругу

В Юхновском районе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в угрозе убить свою сожительницу. В четверг, 19 января, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, мужчина был пьян, пришел к своей подруге и поссорился с ней.

Предполагаемый виновник повалил женщину на пол и начал душить, но потом отпустил.

Сейчас ведется расследование. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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