Врачи-мошенники обманули жительницу Калуги на 250 тысяч рублей

В Калуге пожилая женщина стала жертвой телефонных мошенников, которые представлялись врачами. Об этом случае в четверг, 19 января, рассказали в управлении МВД по Калужской области.

Калужанке позвонили якобы представители клиники. Они рассказали, что анализы пенсионерки, которые она ранее сдавала в другой больнице, оказались плохими и выявлено опасное заболевание.

С калужанкой разговаривали по очереди несколько человек, которые представлялись в том числе заведующим отделением и главным врачом. Они настаивали на госпитализации либо лечении дорогим препаратом. Именно на лекарство женщина и перевела 250 тысяч рублей.

Только после этого она догадалась об обмане.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Виновников ищут.

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