Калуга Обнинск
Главная Новости Криминал
История Калуги Статьи

В Калуге застройщик спрятал от налоговой четыре миллиона рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.01.2023 11:36 0 340
В Калуге застройщик спрятал от налоговой четыре миллиона рублей

В Калуге 42-летнего директора одной из строительных компаний обвиняют в налоговом преступлении. О завершении расследования уголовного дела в четверг, 19 января, сообщили в прокуратуре Калужской области.

По версии следствия, мужчина скрыл принадлежащие компании четыре миллиона рублей, за счет которых должны были быть оплачены налоги.

Предполагаемому виновнику грозит до трех лет лишения свободы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.01.2023 11:36 0 340
Тэги: криминал прокуратура налоги
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
На Крещение в Калуге организуют 3 купели. А вы будете окунаться в прорубь? 
Все опросы
Новости партнеров
Причины развития анорексии
Какими достоинствами обладают кушетки клик-кляк
Особенности и назначение конвейеров

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru