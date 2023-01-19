В Калуге застройщик спрятал от налоговой четыре миллиона рублей

В Калуге 42-летнего директора одной из строительных компаний обвиняют в налоговом преступлении. О завершении расследования уголовного дела в четверг, 19 января, сообщили в прокуратуре Калужской области.

По версии следствия, мужчина скрыл принадлежащие компании четыре миллиона рублей, за счет которых должны были быть оплачены налоги.

Предполагаемому виновнику грозит до трех лет лишения свободы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.