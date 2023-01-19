Двух жителей Калуги за наркотики отправили в колонию до следующего десятилетия
В Калуге по девять с половиной лет лишения свободы получили двое мужчин, которых признали виновными в торговле наркотиками, сообщили в четверг, 19 января, в прокуратуре Калужской области. На свободу они смогут выйти лишь в следующем десятилетии.
Виновники имеют иностранное гражданство. Одному из них 23 года, другому – 27.
При обыске у них нашли 500 граммов наркотиков. Мужчины собирались продавать запрещенное вещество.
Отбывать наказание преступники будут в колонии строгого режима.
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