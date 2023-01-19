В Калужской области 33-летний мужчина осквернил купель

В Сухиничском районе 33-летнего мужчину обвиняют в вандализме. О завершении расследования уголовного дела в четверг, 19 января, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Инцидент произошел в октябре. Пьяный мужчина в купели на территории Сухиничей маркером разрисовал табличку, оконные наличники, дверь, стены, подоконники, поручни и даже выключатель. Всего полицейские насчитали 59 знаков и одну надпись.

Следствие считает, что обвиняемый осквернил купель.

На ремонтные работы потратили из бюджета около 10 тысяч рублей.

За вандализм мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

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