Калуга Обнинск
Главная Новости Криминал
История Калуги Статьи

В Калужской области 33-летний мужчина осквернил купель

Дмитрий Ивьев , Фото: администрация Сухиничского района.
Опубликовано: 19.01.2023 09:44 1 3113
В Калужской области 33-летний мужчина осквернил купель

В Сухиничском районе 33-летнего мужчину обвиняют в вандализме. О завершении расследования уголовного дела в четверг, 19 января, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Инцидент произошел в октябре. Пьяный мужчина в купели на территории Сухиничей маркером разрисовал табличку, оконные наличники, дверь, стены, подоконники, поручни и даже выключатель. Всего полицейские насчитали 59 знаков и одну надпись.

Следствие считает, что обвиняемый осквернил купель.

На ремонтные работы потратили из бюджета около 10 тысяч рублей.

За вандализм мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев , Фото: администрация Сухиничского района.
Опубликовано: 19.01.2023 09:44 1 3113
Тэги: криминал
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
На Крещение в Калуге организуют 3 купели. А вы будете окунаться в прорубь? 
Все опросы
Новости партнеров
Причины развития анорексии
Какими достоинствами обладают кушетки клик-кляк
Особенности и назначение конвейеров

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru