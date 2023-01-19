39-летний житель Калуги застрелил друга из зависти

Житель Калуги задержан по подозрению в убийстве. О предъявлении обвинения 39-летнему мужчине вечером 18 января сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Преступление произошло 9 января в Дзержинском районе, куда калужанин приехал к другу. Мужчины выпивали и поссорились.

Как считает следствие, 39-летний мужчина выстрелил собутыльнику в голову из травматического пистолета из зависти.

Пострадавший умер на месте.

Сейчас ведется расследование. Предполагаемому виновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.