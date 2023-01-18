В Калуге пьяный водитель «Мерседеса» ударил сотрудника ДПС

В Калуге 31-летнему мужчине грозит до пяти лет лишения свободы за применение насилия в отношении сотрудника полиции. О направлении дела в суд в среду, 18 января, сообщила прокуратура Калужской области.

Инцидент произошел в сентябре.

Пьяного мужчину за рулем «Мерседеса» остановил сотрудник ДПС. Он снимал нарушителя на телефон. В этот момент водитель выбил телефон и ударил инспектора кулаком в шею.

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