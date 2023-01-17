Жителю Калуги грозит 15 лет за преступление, совершенное в 2012 году

В Калуге в ближайшее время начнется суд над 44-летним мужчиной, которого обвиняют в том, что он до смерти избил своего знакомого в августе 2012 года. Об этом во вторник, 17 января, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Мужчины вместе выпивали, а потом поссорились.

- Обвиняемый нанес несколько ударов в область головы и туловища потерпевшего, от которых мужчина скончался, - пояснили в СК. - Причастность обвиняемого к преступлению установлена в 2022 году в результате работы аналитической группы по раскрытию преступлений прошлых лет. Вина обвиняемого подтверждается собранными по делу доказательствами, в том числе заключениями экспертиз, показаниями свидетелей.

Предполагаемому виновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.