Житель Калужской области угрожал пистолетом бывшей жене

В Медынском районе местному жителю грозит до двух лет колонии за угрозы убийством своей бывшей жене. О возбуждении уголовного дела во вторник, 17 января, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, ранее судимый мужчина был пьян и начал грозить своей бывшей супруге расправой. Женщине он показывал пистолет.

Пострадавшая обратилась в полицию.

Пистолет отправлен на экспертизу. Ведется расследование.

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