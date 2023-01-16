В Калуге мошенник обманул девять пенсионеров

В Калуге полиция задержала мужчину, которого подозревают в мошенничестве. В понедельник, 16 января, об этом сообщили в УМВД по Калужской области.

По предварительным данным, он выполнял роль курьера.

Пожилым людям звонили другие люди, которые представлялись их детьми и говорили, что стали виновниками ДТП. Пенсионеров просили срочно передать деньги, за которыми и приезжал курьер.

Одна из калужанок отдала 195 тысяч рублей, еще восемь человек – в сумме 1,3 миллиона.

Подозреваемого задержали до того, как он успел переслать сообщникам 195 тысяч рублей.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.

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