В Калуге 27-летний мужчина избил знакомого из ревности

Жителя Калуги подозревают в причинении тяжелых травм своему знакомому. Об этом случае в понедельник, 16 января, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Пострадавший человек сам приехал в гости к обидчику. Они выпивали вместе с девушкой предполагаемого виновника. Потом хозяин дома ушел в магазин за добавкой.

Через несколько минут ему позвонила девушка и попросила быстрее вернуться, так как гость к ней пристает.

Свою возлюбленную и друга калужанин встретил на улице возле дома. Он тут же несколько раз ударил мужчину, потом успокоился и помог подняться. Пострадавший поехал домой на такси. Плохо ему стало лишь через несколько дней.

Вероятному виновнику грозит до восьми лет лишения свободы.

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