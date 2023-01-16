В Калуге 27-летний мужчина избил знакомого из ревности
Жителя Калуги подозревают в причинении тяжелых травм своему знакомому. Об этом случае в понедельник, 16 января, сообщили в управлении МВД по Калужской области.
Пострадавший человек сам приехал в гости к обидчику. Они выпивали вместе с девушкой предполагаемого виновника. Потом хозяин дома ушел в магазин за добавкой.
Через несколько минут ему позвонила девушка и попросила быстрее вернуться, так как гость к ней пристает.
Свою возлюбленную и друга калужанин встретил на улице возле дома. Он тут же несколько раз ударил мужчину, потом успокоился и помог подняться. Пострадавший поехал домой на такси. Плохо ему стало лишь через несколько дней.
Вероятному виновнику грозит до восьми лет лишения свободы.
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