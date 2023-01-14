В Калуге совершено разбойное нападение на мужчину
Полицейские задержали двоих местных жителей, 1993 и 1997 года рождения. Они подозреваются в разбойном нападении.
Один из фигурантов уголовного дела познакомился с потерпевшим в социальных сетях и пригласил его в Калугу в гости.
Мужчина приехал в областной центр. В итоге он встретился с двумя подозреваемыми.
Между мужчинами возник конфликт. Приехав в лесополосу, подозреваемые избили потерпевшего и похитили деньги и мобильный телефон. Был нанесен материальный ущерб на сумму 100 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Фигуранты дела могут лишиться свободы на срок до 10 лет.
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