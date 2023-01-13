В Калуге задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске

В Калуге полиция задержала мужчину, которого подозревают как минимум в 10 кражах. В пятницу, 13 января, об этом сообщили в пресс-службе управления МВД.

Преступления были совершены в Кировском районе. Там же расследовалось уголовное дело. Но предполагаемый виновник уехал в Калугу. Его объявили в федеральный розыск.

По словам мужчины, в областном центре он выпивал, зная, что находится в розыске.

Ведется расследование уголовного дела.

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