Мошенник обманул любителя ставок на спорт из Калуги

Житель Калуги стал жертвой мошенника, когда пытался заработать на ставках на спорт. В четверг, 12 января, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Калужанин поверил 22-летнему мужчине из Вологды, который уверял его, что обладает информацией о выигрышных ставках. За данные молодой человек попросил деньги.

Потом мошенник рассказал калужанину, что тот якобы выиграл, но для получения всей суммы необходимо внести еще деньги.

В итоге житель Калуги перевел в Вологду 33 тысячи рублей и остался ни с чем.

Предполагаемому виновнику грозит до пяти лет лишения свободы.

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