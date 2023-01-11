В Калужской области мужчине вынесли приговор за убийство на Рождество

В среду, 11 января, калужское региональное управление Следственного комитета сообщило о вынесении приговора 31-летнему иностранцу, который в Людиново до смерти избил свою сожительницу 7 января прошлого года.

Виновник был пьян. Причиной конфликта стала ревность.

Пострадавшая женщина скончалась на месте.

Мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он должен будет компенсировать родственникам погибшей моральный вред.

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