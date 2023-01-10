В Калужской области вынесен приговор четырем торговцам оружием

Четыре жителя Калужской области осуждены за незаконную торговлю оружием. Во вторник, 10 января, об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

Они проведут в колонии от трех до шести лет в зависимости от роли в группировке.

Из незаконного оборота изъято несколько единиц огнестрельного оружия, а также боеприпасы, подчеркнули в ФСБ.

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