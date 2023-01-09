В Калуге завели уголовное дело на девушку, нашедшую в такси телефон
В Калуге 23-летнюю девушку подозревают в краже. О возбуждении уголовного дела в понедельник, 9 января, рассказали в региональном управлении МВД.
По версии следствия, калужанка села в такси и нашла там мобильный телефон, который забыл предыдущий пассажир. Водителю девушка ничего не стала говорить и оставила смартфон себе.
Когда владелец обнаружил пропажу, он начал звонить на свой номер. Калужанка договорилась с ним встретиться и отдать смартфон стоимостью 56 тысяч рублей. Однако потом перестала отвечать и сдала телефон в ломбард.
Сейчас ведется расследование.
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