В Калуге продавец воровала деньги из кассы

В Калуге 50-летней женщине грозит до двух лет лишения свободы за присвоение денег из кассы. В понедельник, 9 января, о возбуждении уголовного дела сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительной информации, кассир знала нужный код и отменяла часть покупок без ведома клиентов магазина.

Общий ущерб оценили в 12 тысяч рублей.

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