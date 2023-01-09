В Калужской области 39-летний мужчина застрелил знакомого
В деревне Новоскаковское Дзержинского района недалеко от Калуги произошло убийство. Об этом в понедельник, 9 января, сообщили в прокуратуре Калужской области.
По предварительным данным, 39-летний мужчина из Калуги застрелил 40-летнего знакомого, у которого находился в гостях.
Он выстрелил из травматического пистолета в голову. Травмы оказались смертельными.
Причины конфликта и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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