В Калужской области 39-летний мужчина застрелил знакомого

В деревне Новоскаковское Дзержинского района недалеко от Калуги произошло убийство. Об этом в понедельник, 9 января, сообщили в прокуратуре Калужской области.

По предварительным данным, 39-летний мужчина из Калуги застрелил 40-летнего знакомого, у которого находился в гостях.

Он выстрелил из травматического пистолета в голову. Травмы оказались смертельными.

Причины конфликта и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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