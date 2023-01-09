В Калуге 31-летнего мужчину обвиняют в незаконной торговле оружием

В Калуге завершилось расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 31-летнего мужчины. Его обвиняют в незаконном хранении оружия и его продаже, сообщили в понедельник, 9 января, в прокуратуре Калужской области.

По предварительным данным, летом 2021 года мужчина возле дома на улице Светлой нашел самодельный обрез ружья и забрал его себе.

Через некоторое время подозреваемый продал оружие своему знакомому.

Предполагаемому виновнику грозит до 12 лет лишения свободы.

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