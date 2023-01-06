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Женщина и пенсионер из Калуги отдали мошенникам более 3 миллионов рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.01.2023 11:40 2 648
Женщина и пенсионер из Калуги отдали мошенникам более 3 миллионов рублей

В пятницу, 6 января, УМВД по городу Калуге сообщает о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.

Двое жителей Калуги хотели заработать на бирже, но попались на уловки мошенников. Калужане потеряли более 3 млн рублей. 

Женщина увидела в интернете рекламу инвестиций и оставила свой номер для обратной связи. Ей перезвонил якобы консультант организации и объяснил, что нужно делать для инвестирования.

После регистрации калужанке позвонил другой мужчина, сказал, что женщина должна в определенное время включать видеосвязь и показывать программу на своем телефоне. Женщина все сделала, а потом перевела деньги, часть из которых она взяла в кредит.

В личном кабинете отразилось пополнение баланса. Калужанка захотела сделать ставку, но увидела, что её счет заблокирован.

А на почту поступило письмо, где ее просили внесения страховки из-за слишком крупного баланса. Выполнив первую инструкцию, женщина вновь и вновь пополняла счет, слушая брокера, чтобы вывести сбережения.

В итоге ей предложили заложить квартиру и автомобиль, после чего женщина обратилась в полицию.

А второй пострадавший от мошенников - пожилой мужчина, который также потерял свои деньги, желая заработать.

Идет расследование, причастные устанавливаются.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.01.2023 11:40 2 648
Тэги: мошенники умвд
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