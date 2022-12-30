В Калужской области мужчина, угрожавший соседке ножом, стал фигурантом уголовного дела
В пятницу, 30 декабря, УМВД по Калужской области сообщает о расследовании уголовного дела об угрозе убийством.
Предварительно известно, что ночью в одном из общежитий Кирова в коридоре конфликтовали соседи. Мужчина стал угрожать соседке убийством и направил нож в сторону оппонентки. Женщина испугалась, вызвала в полицию.
Сотрудники доставили мужчину в отдел полиции, где тот признал свою вину. В рамках уголовного дела идет расследование.
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