В Калужской области 33-летний мужчина до смерти избил свою подругу

Завершилось расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 33-летнего мужчины из Кондрово. В четверг, 29 декабря, об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, в начале августа мужчина причинил женщине, с которой вместе жил, черепно-мозговую травму. Пострадавшая умерла в машине скорой помощи.

Как отмечают в СК, ранее обвиняемый не раз избивал свою подругу из ревности.

Предполагаемому виновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

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