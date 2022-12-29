В Калужской области 33-летний мужчина до смерти избил свою подругу
Завершилось расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 33-летнего мужчины из Кондрово. В четверг, 29 декабря, об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
По версии следствия, в начале августа мужчина причинил женщине, с которой вместе жил, черепно-мозговую травму. Пострадавшая умерла в машине скорой помощи.
Как отмечают в СК, ранее обвиняемый не раз избивал свою подругу из ревности.
Предполагаемому виновнику грозит до 15 лет лишения свободы.
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