В Калужской области подрядчик завысил стоимость работ по благоустройству

В Барятинском районе местного жителя подозревают в мошенничестве. О возбуждении уголовного дела рассказали в четверг, 29 декабря, в УМВД по Калужской области.

По предварительным данным, он выполнял работы по благоустройству по контракту с администрацией одного из сел района и внес в акт выполненных работ завышенную стоимость.

Ущерб оценивается в 100 тысяч рублей.

Предполагаемому виновнику грозит до шести лет лишения свободы.

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