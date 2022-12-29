Калуга Обнинск
Главная Новости Криминал
История Калуги Статьи

В Калуге мужчина открыл стрельбу по людям, которые шумели на улице

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.12.2022 10:08 3 1406
В Калуге мужчина открыл стрельбу по людям, которые шумели на улице

В Калуге 59-летнего мужчину подозревают в хулиганстве. В четверг, 29 декабря, о возбуждении уголовного дела сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, калужанину не понравилась, что компания молодых людей шумела недалеко от его дома. Он сделал замечание, но молодежь не разошлась.

Тогда предполагаемый виновник взял травматический пистолет и несколько раз выстрелил. Он дважды попал в одного из оппонентов.

После этого молодые люди уехали, а стрелявший калужанин пошел домой. О состоянии пострадавшего пока нет информации.

Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.12.2022 10:08 3 1406
Тэги: криминал полиция
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей: 3 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
Вы будете ставить ёлку у себя дома на этот Новый год? 
Все опросы
Новости партнеров
Причины строительства фахверкового дома
ТБ при работе за станком для лазерной гравировки по дереву: как обезопасить себя
Бани из бруса: особенности и как рассчитать стоимость

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru