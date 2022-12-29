В Калуге мужчина открыл стрельбу по людям, которые шумели на улице

В Калуге 59-летнего мужчину подозревают в хулиганстве. В четверг, 29 декабря, о возбуждении уголовного дела сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, калужанину не понравилась, что компания молодых людей шумела недалеко от его дома. Он сделал замечание, но молодежь не разошлась.

Тогда предполагаемый виновник взял травматический пистолет и несколько раз выстрелил. Он дважды попал в одного из оппонентов.

После этого молодые люди уехали, а стрелявший калужанин пошел домой. О состоянии пострадавшего пока нет информации.

Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

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