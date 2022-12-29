В Калужской области мужчина попался на хранении пороха и патронов

Житель Ульяновского района незаконно хранил у себя дома порох и охотничьи патроны. В четверг, 29 декабря, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Как сообщили в полиции, порох он нашел в заброшенном доме, а патроны – в лесу. Все это мужчина собирался продать.

Предполагаемому виновнику грозит до четырех лет лишения свободы.

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