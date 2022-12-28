В Калуге возбудили уголовное дело за нападение на женщину на перекрестке улиц Энгельса и Никитина

Как мы уже рассказывали, в Калуге 33-летний мужчина с канцелярским ножом напал на женщину. В среду, 28 декабря, прокуратура Калужской области сообщила о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».

Инцидент произошел на перекрестке улиц Никитина и Энгельса 24 декабря.

По предварительным данным, мужчина подошел к незнакомой 31-летней женщине и три раза ударил ее ножом по лицу.

Предполагаемому виновнику грозит до семи лет лишения свободы.

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