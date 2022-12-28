В Калужской области 27-летняя женщина задержана с крупной партией наркотиков

27-летней жительнице Калужской области грозит до 20 лет лишения свободы за торговлю наркотиками. В среду, 28 декабря, о задержании подозреваемой сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, у калужанки нашли почти 36 граммов синтетических наркотиков.

Полиция полагает, что они предназначались для продажи.

Сейчас ведется следствие.

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