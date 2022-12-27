В Калужской области осудили на 8 лет мужчину, который убил знакомого за долг в 10 тысяч рублей

В Кировском районе Калужской области 41-летнего мужчину признали виновным в причинении тяжких травм своему 36-летнему знакомому, от которых тот скончался. Виновника осудили на восемь лет колонии строгого режима, сообщили во вторник, 27 декабря, в региональном управлении Следственного комитета.

Конфликт произошел 20 августа на праздновании Дня села. Причиной стал долг в 10 тысяч рублей.

Виновник до смерти избил знакомого. Пострадавший умер в больнице.

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