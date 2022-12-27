В Калужской области посетитель ресторана угрожал пистолетом официанту

В городе Киров Калужской области 38-летнего мужчину подозревают в угрозах убийством. О возбуждении уголовного дела во вторник, 27 декабря, сообщили в региональном управлении МВД.

По версии следствия, мужчина находился в ресторане вместе с друзьями, а потом захотел уйти, не оплатив счет.

На выходе мужчину остановил официант. Тогда подозреваемый достал пистолет и начал угрожать убийством.

Предполагаемому виновнику грозит до двух лет лишения свободы.

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