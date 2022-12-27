Страшное убийство троих детей в Екатеринбурге оказалось связанным с Калугой

В понедельник, 26 декабря, в Екатеринбурге обнаружили тела троих детей – мальчиков 10 и 15 лет, а также их пятимесячной сестры. В убийстве подозревают их мать – 37-летнюю женщину.

По сообщению федеральных СМИ, семья несколько лет назад переехала на Урал из Калуги. Отец – силовик в отставке, предполагаемая виновница работала в госучреждении.

Как рассказали наши коллеги из «КП» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сначала женщина задушила маленькую дочку, потом 10-летнего сына, а 15-летнего мальчика пришлось уговаривать.

Местное управление Следственного комитета сообщило о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство двух или более малолетних». По предварительным данным, подозреваемая в момент убийства находилась под действием наркотиков.

Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

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