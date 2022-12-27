Калужского наркоторговца задержали в Анапе

В Анапе задержан 23-летний мужчина из Калуги, находившийся в федеральном розыске. Об этом во вторник, 27 декабря, рассказали в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, в прошлом декабре этот человек продавал в Калуге марихуану. Было возбуждено уголовное дело, но подозреваемый скрылся.

Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы.

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