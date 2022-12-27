В Калуге мужчина с канцелярским ножом набросился на женщину на улице

В Калуге 33-летнего мужчину подозревают в нападении на незнакомую ему женщину на улице. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, пьяный калужанин подошел к незнакомой ему женщине сзади и три раза ударил канцелярским ножом по лицу. После этого он убежал.

Пострадавшая калужанка сама обратилась в больницу.

Что именно стало причиной такого поведения мужчины, устанавливается. Полиция проводит проверку. На данный момент известно лишь, что предполагаемый преступник был пьян.

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