Калужанку обманул мошенник, пытавшийся арендовать квартиру
Жительница Калуги стала жертвой мошенника, когда попыталась сдать в аренду свою квартиру. В понедельник, 26 декабря, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.
С калужанкой связался мужчина из Пензы. Он сказал, что собирается приехать в наш город и ищет жилье. Мужчина предложил внести предоплату, отправил деньги, но потом попросил женщину вернуть их. Однако, по его словам, операция не завершилась, и женщина еще раз отправила деньги. Как оказалось, это уже были ее собственные сбережения.
Проверив баланс, калужанка обратилась в полицию.
Ущерб составил 24 тысячи рублей.
Предполагаемому виновнику грозит до пяти лет лишения свободы.
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