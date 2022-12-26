Калужанку обманул мошенник, пытавшийся арендовать квартиру

Жительница Калуги стала жертвой мошенника, когда попыталась сдать в аренду свою квартиру. В понедельник, 26 декабря, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

С калужанкой связался мужчина из Пензы. Он сказал, что собирается приехать в наш город и ищет жилье. Мужчина предложил внести предоплату, отправил деньги, но потом попросил женщину вернуть их. Однако, по его словам, операция не завершилась, и женщина еще раз отправила деньги. Как оказалось, это уже были ее собственные сбережения.

Проверив баланс, калужанка обратилась в полицию.

Ущерб составил 24 тысячи рублей.

Предполагаемому виновнику грозит до пяти лет лишения свободы.

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