В Калуге оправдали мужчину, который обвинялся в изнасиловании ребенка

В Калуге после семейных ссор женщина подала сразу несколько заявлений на своего бывшего возлюбленного. Подробности в понедельник, 26 декабря, в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

Калужанка заявляла, что мужчина изнасиловал ее дочь в 2015 году и совершал развратные действия в 2020-м. Однако суд оправдал обвиняемого по этим эпизодам, так как вина не была доказана.

А вот за неправомерный доступ к странице в ВК и распространение семейной тайны мужчину приговорили к полутора годам ограничения свободы.

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