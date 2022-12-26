В Калуге мужчина обокрал офис за то, что его ослепил прожектор

В Калуге в отношении 48-летнего мужчины возбудили уголовное дело за кражу. В понедельник, 26 декабря, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, воровать калужанин не собирался, но на улице его ослепил прожектор и из-за этого он едва не попал под машину. Разозлившись, калужанин разбил стекло офиса, где стоял прожектор, и сорвал его.

Кроме того, он прихватил ноутбук и обогреватель.

Ущерб оценили в 13 тысяч рублей.

Предполагаемому виновнику грозит до пяти лет колонии.

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