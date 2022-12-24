Калужанин перевел мужчине 30 тысяч за интимные услуги

В областной столице в полицию обратился местный житель. Он рассказал о том, что нашел на сайте по предоставлению интимных услуг понравившуюся ему девушку.

После этого калужанин связался с ней. И договорился о встрече. Но до этого тремя платежами перевел для предоплаты и страховки 30 тысяч рублей.

В итоге, естественно, встреча не состоялась.

Было возбуждено уголовное дело. Сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в мошенничестве уже установлен. Им оказался мужчина, проживающий в другом регионе.

С клиентами подозреваемый общался по телефону, имитируя женский голос.

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