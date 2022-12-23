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Жительница Калуги вложила в фальшивую биржу 4 миллиона рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.12.2022 10:45 0 96
Жительница Калуги вложила в фальшивую биржу 4 миллиона рублей

В Калуге женщина стала жертвой мошенников, пытаясь заработать на бирже. В пятницу, 23 декабря, об этой истории рассказали в управлении МВД по Калужской области.

Объявление о возможном дополнительном доходе калужанка нашла в интернете. Она заполнила заявку и дождалась звонка человека, который представился брокером. Он убедил ее вложить некоторую сумму, а в личном кабинете со временем начала отображаться прибыль.

Чтобы повысить доход, женщина взяла кредит и заняла денег у знакомых.

Но вывести средства не смогла. После этого с ней связался уже другой человек. Он сказал, что предыдущая компания закрылась, но он представляет новую, которая поможет вернуть деньги. Правда, для этого калужанка вновь переслала преступникам деньги.

В общей сложности женщина потеряла около четырех миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.12.2022 10:45 0 96
Тэги: криминал полиция
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