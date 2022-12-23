В Калужской области иностранец украл с завода 339 телевизоров

В Калужской области 52-летнего мужчину из соседней страны подозревают в крупном мошенничестве. Он вывез с территории завода 339 телевизоров на 13,6 миллиона рублей, сообщили в пятницу, 23 декабря, в управлении МВД по Калужской области.

В полиции опубликовали свою версию произошедшего. Иностранец нашел объявление в интернете, где искали перевозчика для доставки телевизоров за рубеж.

Выдавая себя за другого человека, он отправил в транспортную компанию фото поддельных документов, а на территорию предприятия приехал с поддельными номерами на фуре.

Мошенник загрузил телевизоры в прицеп и уехал, не доставив по назначению.

Задержали подозреваемого в московском аэропорту, когда он пытался улететь из России.

Предполагаемому виновнику грозит до 10 лет лишения свободы. Где на данный момент находятся похищенные телевизоры, пока не уточняется.

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