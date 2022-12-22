Калужанина ждет суд за незаконное хранение оружия

В Калуге на мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов». В четверг, 22 декабря, об этом рассказали в управлении МВД по Калужской области.

У калужанина дома нашли обрез гладкоствольного ружья, который был изготовлен самодельным способом из охотничьего ружья «Фроловка».

В полиции пока не сообщают, где мужчина взял оружие.

Предполагаемому виновнику грозит до четырех лет лишения свободы.

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