В Калужской области курильщик начал угрожать убийством в ответ на замечание

В Юхновском районе конфликт между соседями привел к возбуждению уголовного дела. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, мужчина курил в своей квартире, но дым попадал в комнату к его соседу по подъезду. Тот начал высказывать претензии. В ответ на это курильщик взял нож и начал угрожать убийством.

Предполагаемому виновнику грозит до двух лет лишения свободы.

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