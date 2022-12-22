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Жителю Калуги грозит шесть лет колонии за оплату покупок чужой картой

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.12.2022 16:01 4 634
Жителю Калуги грозит шесть лет колонии за оплату покупок чужой картой

В Калуге 38-летний мужчина нашел на улице банковскую кредитную карту и целый месяц платил ее за покупки. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщили в четверг, 22 декабря, в управлении МВД по Калужской области.

Карту потеряла женщина. Она заметила пропажу только тогда, когда пришла в банк установить мобильное приложение.

Всего предполагаемый виновник успел потратить около 37 тысяч рублей.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.12.2022 16:01 4 634
Тэги: криминал полиция
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